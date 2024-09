Fans har særligt budskab med til kamp: - Behold den i lommen

Det vakte harme, da OB annoncerede, at de havde indgået et samarbejde med bettingvikrsomheden Nye Expekt.



OB's officielle fanklub "De Stribede" har omvendt indgået et samarbejde med Center for Ludomani.



Søndag tager fanklubben budskabet med til kamp.

- I dag handler ikke bare om fodbold. Det handler også om at tage ansvar - for os selv, for hinanden og for vores fællesskab, skriver klubben på det sociale medie X.

Fanklubben skriver, at den vil være med til at skabe et sundt og støttende miljø omkring sporten, og kommer derfor med en konkret opfordring:

Nature Energy Parks tribuner skal være fri for betting.

- Behold telefonen i lommen, lad os se kampen sammen og lyt til capotårnet og syng med, slutter opslaget.

Center for Ludomani er et tilbud til spilleafhængige, som arbejder med spillerens spilletanker. Behandlingen er gratis og anonym.