Fans i lange toiletkøer til megakoncert - nu svarer arrangør

Det gav anledning til en hel del frustrationer, at der køerne til toiletterne flere steder på Dyrskuepladsen var ekstremt lange.

Tirsdag spillede Bruce Springsteen koncert i Odense, men det lader ikke til, at der var helt nok toiletter.

Ifølge arrangøren, Live Nation, så Dyrskuepladsen stadig et nyt sted at afvikle koncerter, og derfor er alt ikke helt optimeret endnu.

- Der var tryk på fra 17.00 til 19.30, men ellers gled det fint. Der var knap 500 toiletter inde på pladsen, og 8 toiletter ude på Falen inden folk kom ind på pladsen, derudover to urinalgårde som kan tage 2000 personer i timen. Vi fik rykket nogle af køerne, da vi oplevede at der var flere vogne som stod tomme trods kø. Man regner med ca. 1 toilet til 100 mennesker, men der vil være tryk på når så mange mennesker kommer i samme tidsrum, og gerne vil spise og drikke på samme tid. Vi evaluerer selvfølgelig og vil tage alle erfaringer og kritik med til fremtidig brug, lyder det i et skriftligt svar.

Flere blandt publikum udtrykte deres utilfredshed over at skulle bruge tiden i køen fremfor med næsen vendt mod scenen, overfor TV 2 Fyn.