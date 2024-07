Fans inden OB-kamp: - For klubben, for byen, for øen, for altid

Kampen mellem OB og Esbjerg fB er fløjtet i gang, og trofaste OB-fans i store mængder har sat sig til rette på lægterne.

Forinden kampstart snakkede TV 2 Fyns reporter med forventningsfulde fans, og én ting gik igen: Det er OB for altid.

- Det bliver jo en sæson, hvor vi skal finde os selv og finde tilbage til vores rødder, vi skal starte forfra, og så rykker vi op igen, jo, siger Kasper Wittenkamp og tilføjer:

- Jeg vil gå langt (for at bakke om OB red.), og det har jeg gjort i mange år. Og jeg vil give det videre til mine børn også. Det er jo for klubben, for byen, for øen, for altid. Så om det er 1. division eller Superligaen, vi hænger i.



Også Brian Kringelum er ikke i tvivl om, hvor han står, da han bliver spurgt, hvordan det er at bakke op om et hold, der nu spiller i 1. division:

- Engang OB, altid OB. Jeg vil gå hele vejen. Der er ingen hindring for det. Det er starten på et nyt kapitel i OBs historie.

Da TV 2 Fyns reporter snakker med OB-fan Henrik Bang overdøves han næsten af stribede kampråb.

- Det er sæsonens første kamp, og man vil jo gerne vise holdet, at vi stadig bakker op om dem, selvom de nu spiller 1. division, siger han og tilføjer:



- Jeg følger med hele sæsonen. Uanset hvordan det kommer til at gå. Det var det samme sidste sæson, der var vi jo også med hele sæsonen.