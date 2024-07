Fans kræver salg eller forlængelse af stjernefrø – OB klapper i

Med Tobias Slotsager på banen vandt OB tirsdag sæsonens første træningskamp mod B93 med 4-2. Her var mange fans mødt op for at få et glimt af klubbens bedste salgsemne denne sommer.

Den blot 18-årige forsvarsspiller spillede 30 ud af 32 kampe for OB i sidste sæson. Men spørgsmålet er, om Tobias Slotsager stadig er at finde i truppen, når transfervinduet lukker 2. september.

For i og med at hans kontrakt med OB udløber om et år, så er det nu, OB skal sælge, hvis klubben skal tjene penge på Tobias Slotsager, der tidligere er blevet rygtet til italienske AC Milan, spanske Girona og danske FC Nordsjælland.

Sportsdirektør Troels Bech ved også godt, at der er en svær beslutning at træffe omkring sit unge stjernefrø. I fodboldpodcasten "Stemmer fra Ådalen" sagde Troels Bech fredag, at han gerne vil forlænge med Tobias Slotsager.

- Der er nok ikke en eneste på Fyn, der ikke synes, at han hører til i OB – og gerne i lang tid. Men til at starte med skal der være tre parter, der skal være enige om en forlængelse, sagde Troels Bech.



Men OB ville ikke lade TV 2 Fyn tale med hverken Troels Bech eller Tobias Slotsager om den aktuelle situation og ville kun tillade spørgsmål om dagens træningskamp mod B93, så dette afslog TV 2 Fyn.

Derfor gik spørgsmålene videre til nogle af de fans, der var dukket op i regnen. Dem kan du høre fra i videoen i toppen af artiklen.



Tobias Slotsager blev i april - og for andet år i træk - nomineret til den såkaldte Golden Boy Award, en liste over de 100 største talenter under 21 år i europæisk fodbold.