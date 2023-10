Fans på tribunen tror på nederlag

Kampen mellem OB og FC Nordsjælland er netop startet i Farum.

TV 2 Fyn har talt med nogle af de fans, der har taget turen over Storebælt for at støtte holdet. Og de har ikke de store forventninger til dagens kamp.

- Jeg håber bare, de spiller nogenlunde. Det er lidt trist at sige sådan. Jeg tror kampen ender 3-1 til Nordsjælland, siger Casper Christensen.



Casper Hansen tror også, at det ender med et nederlag.

- Jeg tror, vi taber 3-1 til Nordsjælland, men vi skal jo støtte dem alligevel.



Han mener, at der skal en ny træner til for at rette op på den dårlige sæson.

- Jeg tænker, at de skal fyre Andreas Alm. Uanset om OB vinder i dag eller ej. Han har bare ikke vist sig at være den rigtige. Men selvom han bliver fyret, så løser det nok ikke alle problemer.