Fans splittede tog ad efter sejr mod Kolding

DSB bekræfter episoden overfor TV 2 Fyn og kalder den uacceptabel.

- Vi har registeret hærværket, og vi kommer til at politianmelde det. Det er selvfølgelig uacceptabelt at efterlade et tog i den stand, siger kommunikationschef for DSB, Niels-Otto Fisker.

Indsætter flere ressourcer

Normalt bruger DSB såkaldte fodboldguider i tog, som ventes at have mange fodboldfans ombord.

Fodboldguides sørger for at holde orden på togafgange, hvor der kan være øget risiko for, at der opstår problemer.

- Det har vi ikke haft her, men det kommer vi til at have fremover, siger kommunikationschefen og fortsætter:

- Fodboldguider er et vigtigt redskab for os, som også har været effektivt. Sidste år lå vi på et af de laveste niveauer for hærværk i vores tog begået af danske fodboldfans.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra Odense Boldklub om episoden.