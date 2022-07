Far og søn rydder op: Har fjernet to tons jern, 3000 flasker og en pistol fra fynsk å

De færreste ville nok kalde rustne cykler, dåser og gamle flasker for en skat. Men det er det på sin vis for Peter og Harald Sippel, der har brugt dagen i en kano på Odense Å med at samle skrald.



- Det er lige som sådan en skattejagt. Man søger rundt og finder alle mulige spændende ting, siger Harald Sippel og fortsætter:

- Samtidig er jo det ret fedt at få ryddet op i åen, så man en anden gang, når man sejler her, så kan man nyde naturen.

Og det har de også gjort. De regner med at have samlet cirka to tons jern, 1,5 tons brændbart, 3000 flasker og et par hundrede kilo glasskår fra Odense Å.

Fra irritation til skattejagt

Det hele startede året før i en kano på selvsamme å, som de sejler rundt på nu. Her blev Harald Sippel så irriteret over mængden af skrald, at han fik lyst til at gøre noget ved det. Og det var hans far, Peter Sippel, med på.

For udover at gøre en god gerning, og at hobbyen giver dem kvalitetstid sammen, stiller det også deres historieinteresse.

- Det (fundene, red.) fortæller noget om ting, der er foregået. Det gør det lidt sjovt. Vi har fundet en enkelt pistol og en del ammunition. Både nyere fra det danske militær fra 60e'erne og frem efter, fortæller Peter Sippel.

Men det er ikke kun spændende ting, der gemmer sig. De finder også almindelige batterier, mobiltelefoner og bilbatterier, som skader naturen.

- Jeg synes, det er uansvarligt. Det er skræmmende, at folk gør det i dag, siger Peter.

Gratis knallert og god å

Far og søn har primært samlet skrald i Odense Å ved stykket omkring Dalum, så indtil videre er der nok å at fortsætte med.

Men hvad så, hvis de på et tidspunkt bliver færdige med Odense Å?

- Vi har tænkt lidt over det. Nogle af de knallerter vi har fundet, er vi i gang med at sætte i stand derhjemme, så der er masser at rive i. Men hvis der er en god å et sted, er vi klart friske, siger Peter og fortsætter:

- Det er nok de samme ting, man finder, men det er spændende hver gang, for man ved ikke, hvad der dukker op.