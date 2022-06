Far overdrager fynsk milliardforretning til søn

Familien bag Harald Nyborg har ifølge erhvervsmediet Finans taget det næste skridt i et generationsskifte. Bestyrelsesposten skifter hænder fra 81-årige Kurt Daell til hans søn 51-årige Erling Daell.

Det bekræfter Erling Daell i en pressemeddelelse.

Ifølge Finans er medarbejderne i koncernen, der også omfatter Jem & Fix- og Daells Bolighus-kæderne, mandag blevet oplyst om skiftet. Ifølge Erling Daell blev det gennemført på en generalforsamling 31. maj.

Kurt Daell forsvinder ikke helt fra bestyrelsen, hvor han fortsætter som næstformand. Generationsskiftet kommer ikke helt uden tilløb de seneste år.

Tidligere har Kurt Daell overdraget en majoritet af ejerandelen til sine sønner, der udover Erling Daell også tæller halvbroren Njal Daell.

Dermed har Kurt Daell også givet kontrollen fra sig i Harald Nyborg, som han overtog i 1983 og selv har bygget op.

Næsten 5000 medarbejdere

Byggemarkedskæden blev grundlagt i 1904 på Fyn, og har hovedsæde og centrallager i Odense-forstaden Højme.

I dag er det en milliardforretning med en omsætning sidste år på 7,5 milliarder kroner, 250 butikker og næsten 5000 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige.

- Jeg har tiltro til, at mine sønner, med Erling som bestyrelsesformand for Harald Nyborg A/S, formår at tilpasse firmaet de udfordringer, der måtte komme i fremtiden, siger Kurt Daell i pressemeddelelsen.

- Helt slipper jeg dog ikke tøjlerne, men ser frem til, at min ældste søn Erling nu får en større rolle i koncernen via posten som bestyrelsesformand for Harald Nyborg A/S.

Erling Daell har tidligere fortalt i et interview til Jyllands-Posten, hvordan han har fået lov at starte på gulvet i koncernen og opleve negativ særbehandling.

I slutningen af 1990'erne startede han Harald Nyborg i Sverige, som han blev direktør for i 2005. Fire år senere blev han desuden direktør for Jem & Fix-kæden i Sverige.

Erling Daell stopper dog på begge direktørposter, så han kan koncentrere sig om at være formand for hele koncernen.

- Jeg er ydmyg, men også stolt over at overtage stafetten efter min far som bestyrelsesformand i Harald Nyborg A/S. Det er nogle store sko at skulle udfylde, siger han i pressemeddelelsen.

Harald Nyborg er ikke den eneste fynske virksomhed, der har lavet et generationsskifte. I en Assens-virksomhed betød et farvel til livsværket en solid lønbonus til alle medarbejdere.