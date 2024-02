Far på Agedrup Skole: - Det undrer mig, at det kommer som et chok

Torsdag aften er der ekstraordinært møde om Agedrup Skole.

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune holder nemlig ekstraordinært udvalgsmøde for at få en gennemgang af den aktuelle afdækning af viden på baggrund af en forældrehenvendelse om Agedrup Skole.



I løbet af ugen har TV 2 Fyn afdækket, hvordan skolens forældre er bekymret over en kultur med vold og trusler.

Det store spørgsmål er, hvad har Odense Kommune vidste om situationen på Agedrup Skole, og hvor længe man har vidst det.

Spørger man initiativtager til underskriftsindsamling og far til et barn på skolen, så undrer det ham meget, hvis udvalgene ikke har vist noget om det.

- Det undrer mig, at man på tv siger, at det kommer som et chok for Børne- og Ungeudvalget, for det er jo veldokumenteret, for der har været sager og bekymringsskrivelser til rådmanden på området.

Det ekstraordinære udvalgsmøde går i gang klokken 18. TV 2 Fyn dækker mødet tæt, og du kan blive opdateret på seneste nyt om sagen på tv2fyn.dk.