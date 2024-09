Et lille barn meldes i livsfare på Fyn. Barnets far er sigtet for at have rusket barnet, der er knap fire måneder. Det skriver fyens.dk.

I et retsmøde i Odense er den 36-årige mand ifølge sin forsvarer klar til at erklære sig skyldig i "nogle forhold".

Faren sigtes for flere gange at have udøvet vold mod barnet.

Retsmødet holdes bag lukkede døre, så de nærmere omstændigheder ved sagen kendes umiddelbart ikke.