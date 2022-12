Far tiltalt: Solgte datter, fik hende omskåret og tvangsgift

Gennem fire år tilbageholdt en far sin datter og søn i Kenya og Somalia. Her skulle de gå i koranskole og var udsat for grov vold, og datteren blev på et tidspunkt solgt og voldtaget, tvangsgift og omskåret.

Det hævder anklagemyndigheden ved Fyns Politi i et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Den nu 44-årige far er blandt andet tiltalt efter paragraf 215a, der handler om genopdragelsesrejse og trådte i kraft i 2019.

Børnene blev i sommeren 2017 bragt til Nairobi i Kenya. Senere blev de flyttet til Somalia, fremgår det af anklageskriftet, og de var angiveligt frihedsberøvet i landene indtil september 2021.

Ifølge tiltalen blev børnene frataget enhver form for kontakt og samvær med deres mor, søskende og øvrige familie og venner i Danmark. Faren var det meste af tiden heller ikke i landene med børnene, men de havde telefonisk kontakt.

Solgt i Kenya

Drengen og pigen "skulle leve med, at de ikke vidste, om de nogensinde kom til at se deres forældre og søskende igen eller nogensinde kom retur til Danmark," lyder det i anklagen.

Under opholdet skulle de gå i koranskole og blev udsat for vold, lyder anklagen.

Blandt andet skal en koranlærer i Nairobi i et halvt år have udsat børnene for grov vold dagligt, hvilket faren var vidende om og ifølge tiltalen også opfordrede til.

Faren skal også have solgt den da 12-årige datter til en cirka 40-årig mand på et marked i Nairobi, så manden voldtog hende.

Under rejsen til Kenya skal faren også have forsøgt at tvinge den 12-årige pige til at blive gift med en mand på cirka 75 år.

Ifølge anklageskriftet blev pigen placeret i en lejlighed med for hende primært fremmede mennesker, og hun talte ikke sproget. Flere gange blev hun præsenteret for den ældre mand og oplyst, at hun skulle gifte sig med ham.

Det ville pigen ikke, og det mislykkedes at gennemføre giftermålet. Ifølge anklageskriftet blev hun dog i cirka fire dage yderligere berøvet sin frihed, da hun skulle opholde sig i lejligheden uden mad og drikke, men det lykkedes hende dog at finde mad.

Andet forhold

Senere - på et tidspunkt da pigen var 15-16 år - blev hun gift eller var "i et ægteskabslignende forhold" mod sin vilje, fremgår det af anklageskriftet. Det var med en cirka 30-årig mand, som hun levede med i omkring et år.

Faren fik ifølge anklageskriftet også datteren omskåret.

Anklageskriftet indeholder desuden en række voldsanklager mod faren, som skal have udsat en anden datter for ugentlig grov vold på Fyn.

Faren blev anholdt i januar og varetægtsfængslet. I den forbindelse skrev Fyens Stiftstidende, at han nægter sig skyldig.

Sagen begynder 28. februar i Retten i Odense og behandles som en nævningesag. Der er afsat 13 dage, og dommen ventes i foråret.