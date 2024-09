Far varetægtsfængsles for livsfarlig vold mod lille barn

Ved et retsmøde i Odense har en dommer foreløbigt varetægtsfængslet en 36-årige mand i fire uger, fordi han er sigtet for at have rusket barnet, der er knap fire måneder, skriver fyens.dk.

Manden har ifølge sin forsvarer erklæret sig skyldig i "nogle forhold". Faren sigtes for flere gange at have udøvet vold mod barnet. Ifølge sigtelsen skal han mandag have rystet den lille dreng så voldsomt, at sønnen nu er indlagt med voldsomme skader, skriver fyens.dk.

Retsmødet blev holdt bag lukkede døre, så de nærmere omstændigheder ved sagen kendes umiddelbart ikke.