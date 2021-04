Fare for ulykker: Arbejdstilsynet giver letbanen flere påbud

Syv ud af de 11 påbud omhandler manglende sikkerhed i trafikken for de brolæggere, der både skal passe deres arbejde og være sikre på, at de ikke bliver påkørt, når de færdes på vejbanen.

Som ansvarlig for den overordnede sikkerhed på letbanen falder fire af påbuddene tilbage på entreprenør-samarbejdet Comsa Munck Joint Venture.

Risiko for alvorlig personskade

En alvorlig ulykke på en oplagsplads på Roersvej i marts sidste år kostede en chauffør et kompliceret brud på venstre skinneben og flere brækkede ribben.

Chaufføren var ansat hos Gelsted Transport i Brenderup, men virksomheden forklarede til Arbejdstilsynet, at de farlige hændelser ved aflæsning af bordursten havde været kendt og påtalt over for Comsa-Muncks ansatte, men at det ikke blev bragt videre op i Comsa-Muncks arbejdsmiljøorganisation.

- Det var en meget beklagelig hændelse. Men det hører med til det samlede billede, at letbanebyggeriet i 2020 havde en ulykkesfrekvens markant under gennemsnittet for bygge- og anlægsbranchen som helhed. Det ser jeg som et udtryk for, at vores sikkerhedsindsats fungerer efter hensigten – og nok så vigtigt, at de mange anlægsarbejdere på byggeriet respekterer vores procedurer for sikkerhed på arbejdspladsen, siger Steen Lykke, teknisk direktør hos Odense Letbane.