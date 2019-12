Fars bortførelse af døtre koster to års fængsel og udvisning

En 47-årig mand er idømt to års fængsel og udvisning af landet for at have bortført sine to mindreårige døtre til Libanon, selv om der verserede en retssag om forældremyndigheden.

Dommen er faldet onsdag eftermiddag i Retten i Odense.

Manden, der har palæstinensisk baggrund, har erkendt, at han 6. juli 2010 rejste til Libanon med døtrene på dengang 9 og 11 år.

Læs også Arbejdsulykke: Mand omkommet i grusgrav på Fyn

Det var bare en ferie, forklarede han.

Men der skulle gå ni år, før han og de nu voksne døtre vendte tilbage 29. september i år.

- Tiltalte har ved sin handlemåde med at tage pigerne med til Libanon uden at sørge for at underrette deres mor foretaget en meget vidtgående konsekvens på grund af uoverensstemmelser i familien.

- Han har reelt frataget de to piger muligheden for at se deres mor, lyder det fra dommer Kirsten Mathiesen.

Den tiltalte har været varetægtsfængslet, siden han blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn.

Han har nægtet sig skyldig.

Læs også 24-årig dømt for trusler: Sendte video fra toilet på fynsk skole