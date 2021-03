Farvel til kørekortet: 22-årig vanvidsbilist kørte 156 kilometer i timen, hvor han måtte køre 70

Det gik lige lovligt hurtigt, da en 22-årig mand fra Odense var ude at køre mandag over middag. Så hurtigt, at han fik taget sit kørekort på stedet.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Klokken 12.51 blev han stoppet for at køre vanvidskørsel på Middelfartvej ved Stegsted, da han kørte med en hastighed på 156 kilometer i timen på en vej med en tilladt hastighed på 70 kilometer i timen.

Den 22-årige bilist kørte med en overskridelse på 86 kilometer i timen og altså langt over 100 procent. Derfor fik han taget sit kørekort af Fyns Politi på stedet og måtte fortsætte på gåben resten af turen.

Ny lov om vanvidskørsel

Fra mandag træder en ny lov om vanvidskørsel i kraft. Loven indeholder en række skærpelser for at bryde reglerne.

For den 22-årige vanvidsbilist er langt fra den første, der har haft alt for meget fart på over Fyn.

I juni 2020 kørte en 26-årig mand 154 kilometer i timen og påkørte en bil på Nordfyn med tre personer, der alle blev dræbt.

I efteråret blev en anden ung mand taget for at køre 140 kilometer i timen på Middelfartvej - samme strækning som den 22-årige odensenaner - altså dobbelt så hurtigt som den tilladte hastighed.

23. februar vedtog regeringen og en lang række af Folketingets partier et lovforslag om strengere straffe for vanvidskørsel. Uagtsomt manddrab i forbindelse med den hasarderede kørsel vil som udgangspunkt give mellem tre år og fire måneder og tre år og ni måneders fængsel.