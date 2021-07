Farvel til kræften: Emma sætter punktum for sygdomsforløb med over 1.100 kilometer på cykel

- Min far har cyklet med Team Rynkeby før, og da jeg blev syg tilbage i 2011 stiftede vi bekendskab med Team Rynkeby. Det har været en ventil for familien, så da jeg var syg, sagde jeg til mig selv, at hvis jeg er så heldig, at jeg bliver rask, så skal jeg cykle med, og det har jeg lige gjort siger hun med både et smil og tårer i øjnene.

Fantastisk punktum

I år gik turen ikke til Paris, men snoede sig rundt på de danske landeveje på grund af coronasituationen. Emma Greve har tilbagelagt de mere end 1.100 kilometer sammen med sin far, Mogens Greve.

- Det betyder alt. Det er guld værd. Det er ikke noget, man kan sætte en prismærke på. Det er en kæmpe, kæmpe oplevelse, og det giver så meget på alle parametre. Det er rigtig stort, siger hun.

Og den følelse er gengældt hos Mogens Greve.

- Det har været et klimaks på en rejse, der begyndte for halvandet år siden, da vi blev enige om, at vi ville sætte punktum for hendes sygdom ved at cykle til Paris.

- Vi startede stille og roligt op med at træne. Hun kunne ikke cykle 20 kilometer i timen, og på den sidste uge har hun cyklet 1.100 kilometer uden at kny. Hun er ikke blevet skånet på noget tidspunkt, og hun har ført de føringer, hun skulle.

- Jeg er megastolt af hende, og vi får sat et fantastisk punktum, siger Mogens Greve.

Med en hård kamp i bagagen, betyder det også langt mere end slutningen på en cykeltur at krydse målstregen.

- Det er starten på et nyt liv. Mit liv med kræft er slut, og jeg er endelig færdig. Kræften har ikke magt over mit liv længere, siger hun.