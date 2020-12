Farverige boliger: Bevaringsværdig plan på vej - men én ting bekymrer beboere

Midt i Odense ligger et lille, farverigt og specielt boligområde ved navn Gerthasminde. Byggeriet af boligområdet startede i 1912 og blev færdigt i 1935.

Området er kendetegnet ved, en detaljerig arkitektur, tæt bebyggelse og små udearelaer som er tegnet af arkitekten Anton Rosen.

I næste uge skal By- og Kulturudvalget i Odense Kommune beslutte, om de vil vedtage en ny lokalplan for området. En plan, der skal sikre, at bygningerne i området vedligeholdes i overensstemmelse med deres oprindelige udtryk, samt, at områdets havepræg sikres, som det fremgår af dagsordenen.

Sådan er den geografiske afgrænsing for den kommende lokalplan. Foto: Odense Kommune

Marianne Albeck købte tilbage i 2017 et hus i Gerthasminde-området, men er endnu ikke flyttet ind. Efter planen sker det snart. Hun er grundlæggende glad for, at nogen i kommunen har opmærksomhed på at sikre området.

- Det er jo er højt bevaringsværdigt område - og det skal respekteres, siger Marianne Albeck.

I den 65 siders lange beskrivelse af lokalplanen for Gerthasminde, står der:

Da de omkransende veje danner en naturlig afgrænsning af lokalplanområdet og flere af ejendommene også indeholder bevaringsværdige træk, er disse ejendomme også omfattet af planen.

Og netop derfor har Marianne Albeck og de andre beboere i Gerthasminde svært ved at forstå den geografiske lokalplan, som Odense Kommune vil lave for Gerthasminde. Ifølge lokalplanen, så vil der på Falen 20 nemlig blive lavet et lille "indhak", som ikke er en del af lokalplanen for Gerthasminde.

- Lige præcis den nye lokalplansafgrænsning bekymrer os dybt. Vi undrer os over, at man har klippet en matrikel ud for at for at lave et nyt, tilfældigt moderne byggeri, forklarer Marianne Albeck.

To bygninger på tegnebrættet

I dagsordenen for lokalplanen står der blandt andet også:

Falen 20 er også dækket af den eksisterende lokalplan. Der er en verserende dialog med grundejerne om, hvad der kan bygges på ejendommen. Falen 20 bliver derfor ikke dækket af den nye lokalplan for Gerthasminde i stedet udarbejdes en særskilt lokalplan for dette område.

01:22 Sådan vil det kommende byggeri på Falen 20 se ud ifølge beboerne selv, der har fået produceret en video. Ifølge Marianne Albeck er farven på facaden på byggeriet efterfølgende ændret til gul. Video: Fotograf: Redigering: Luk video

Marianne Albeck og beboerne har tidligere kæmpet mod et byggeri på netop den grund.

Af tidligere dagsordener fremgår det, at ejerne af Falen 20, hvor der lige nu ligger garager, istedet vil bygge to punkthuse i tre etagers højde.

Og skitser for det byggeri mener beboerne ikke passer til områdets særlige kendetegn. Derfor er de utilfredse med, at Gerthasminde-området og Falen 20 skal have to forskellige lokalplaner.

Bestemmelser for lokalplanen Bevaring af detaljer så som udsmykninger, udskæringer eller særlig bemaling.

Tagenes udformning med angivelse af materialer, udformning af kviste og en begrænsning af muligheden for at påsætte nye kviste eller isætte nye tagvinduer.

Bevaring af originale vinduer og yderdøre og bestemmelser for udskiftning af vinduer og yderdøre, der ikke er originale.

Bevaring af originale altaner.

Sikring af materialevalg, behandling af overflader og farvesætning af bebyggelsen.

Begrænsning af mulighed for skiltning og bestemmelser for belysning. Se mere

Selvom beboerne mener, de to lokalplaner er to sider af samme sag, så afviser Anders W. Berthelsen, der er socialdemokratisk medlem af By- og Kulturudvalget. Han mener, at beboerne i Gerthasminde blander to sager sammen. Han ønsker derfor ikke at kommentere, fordi udvalget kun skal forholde sig til Gerthasminde - og ikke byggeriet på Falen 20 på tirsdag i næste uge.

Beboerne fra området har ifølge Marianne Albeck flere gange forsøgt at gøre opmærksom på dét, de mener er et problem.

- Vi har virkelig forsøgt at forklare, det er en dårlig idé, men ingen lytter rigtig til os. Hvis der skal bygges, skal det relateres til Gerthasminde. Det skal have samme arkitektoniske sprog og underlægge sig Anton Rosens enestående arkitektur, siger Marianne Albeck.