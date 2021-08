Farverige forvandlinger i fokus: Året blomsterfestival er inspireret af eventyr

Hvert år udsmykkes byen ud fra et nyt tema. Denne gang er årets tema 'Skønheden i forvandlingen', og her har man fundet inspiration i H.C. Andersens forfatterskab.

- Det er karakteristisk for H.C. Andersens eventyr, at hovedkarakteren gennemgår en eller anden form for udvikling og forvandling, og det er ligesom med blomster - de forvandler og udvikler sig, og man kan se skønhed i dem i alle stadier. Det er de allermest fortryllende ting, der kommer op af en potteplante - se bare på Tommelise, der voksede op af en urtepotte, lyder det fra årets konferencier, Torben Iversen, der er begejstret for, at festivalen i år er en integreret del af H.C. Andersens Festivals.