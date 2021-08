FCK henter første sejr over OB i livligt opgør

Den nyindkøbte højre back Kevin Diks lukkede kampen med sin scoring til 2-0.

FCK indledte opgøret med at dominere totalt i kampens første 20 minutter.

Store Kadrii-chancer

Københavnerklubben skabte flere store chancer, og fynboerne havde særligt svært ved at tøjle FCK-kantspilleren Mohamed Daramy, der flere gange drev gæk med OB-defensiven.

Det skulle dog blive landsholdsangriberen Jonas Wind, der bragte FCK foran. Wind modtog bolden på kanten af feltet, tog et træk og sparkede bolden flot ind i det lange hjørne.

OB kom dog bedre med i opgøret, som første halvleg skred frem, og blandt andre havde OB-angriberen Bashkim Kadrii et par store chancer for at udligne. Kadrii måtte dog se sine skud blokeret af FCK-defensiven.

Selv om chancerne var der til flere mål i første halvleg, måtte holdene gå til pause med et 1-0-resultat til FCK.

Annulleret selvmål

Anden halvleg indledtes jævnbyrdigt, men det var tydeligt, at OB stadig ikke havde fundet løsningen på at dække Daramy op.

Netop Daramy stod for et genialt forarbejde, inden Kevin Diks i sidste ende kunne heade bolden i mål til 2-0.