FDM støtter regler mod bandlyste dieselbiler

Ældre dieselbiler skal i dag udstyres med et partikelfilter, hvis de skal køre ind i Odense centrum.

FDM bakker ”grundlæggende” op om de nye regler, der også gælder i områder i København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg.

- Uanset hvordan man vender eller drejer det, er der ingen tvivl om, at de ældste dieselpersonbiler uden partikelfilter er blandt de mest svinende. Derfor bakker vi i FDM op om de nye skærpede krav i landets miljøzoner, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange til TV 2.

Han mener dog, at de bilejere, som nu har en ubrugelig bil holdende, burde få en større økonomisk håndsrækning.

- Vi havde gerne set, at man indførte en midlertidig højere skrotpræmie for denne type biler, så disse bilejere blev endnu mere motiveret til at skifte dem ud. Hvis man gjorde det, tror vi, at man ville få endnu flere af disse mest forurenende biler væk fra vejene, siger Dennis Lange.