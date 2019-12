Fejlmærkede æg kommer på ministerens bord

Da Rema 1000 i Dalum torsdag den 12. december kørte omkring 400 pakker økologiske æg ud foran butikken, fordi æggene var fejlmærkede, vakte det stor debat.

Købmanden, Hans-Jørgen Juhl, måtte nemlig ikke give æggene væk, ligesom de ikke kunne ommærkes til den rigtige dato. Derfor blev de stillet på en ulåst rampe ved butikken om aftenen.

Det har fået fødevareordfører for Venstre, Erling Bonnesen, til at stille minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) spørgsmålet om, hvilke initiativer, der kan tages i den anledning.

- Jeg stillede spørgsmålet for at få fulgt op, for det er en alvorlig sag med fejlmærkningen, siger Erling Bonnesen til TV 2/Fyn.

Åbenlys fejlmærkning

Selvom de mange kasser æg ikke fejlede noget, forhindrede loven Hans-Jørgen Juhl i at forære æggene væk, når mærkningen på æggeskallerne var forkert.

Vil ministeren kommentere problemstillingen med fejlmærkning og madspild, som fremgår

af nyhedsindslaget ”Tusindvis af friske æg kasseret” fra TV 2 Fyn den 13. december

2019 kl. 19.30, samt redegøre for, hvilke initiativer der kan tages i den anledning? Erling Bonnesens (V) spørgsmål til ministeren

Det ærgrer fødevareordføreren, at Hans-Jørgen Juhl ikke kunne gøre noget i sagen, så som at ommærke æggene.

- Vi har en meget høj fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet i Danmark, som skal fastholdes, så man skal passe på med at ommærke en vare. Det kan nemt misbruges, forklarer Erling Bonnesen og fortsætter:

- Men i den her konkrete sag, vidste alle, at æggene bare var fejlmærkede og ikke fejlede noget. Så er der ikke nogen grund til, at de går til spilde.

Foræres væk eller udnyttes

Derfor er Erling Bonnes nu gået til ministeren og forslår, at man kan tilrettelægge loven på en anden måde.

- Man må se på, om man systemmæssigt kan tilrettelægge det, så den fejlmærkede vare, i det her tilfælde æggene, kan bruges til noget alligevel. Kan de foræres væk i et velgørende formål, eller kan de ryge i et biogasanlæg, så alle resurser udnyttes? spørger han.

Købmand Hans-Jørgen Juhl lavede et opslag på Facebook, for alligevel at få afsat de mange æg.

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), har nu fire uger til at se på spørgsmålet, og der venter derfor Erling Bonnesen et svar i løbet af januar.

- Jeg håber, at man får udredt, at der i denne sag helt åbenlyst er tale om en fejlmærkning, og at det kan sikres på en anden fornuftig måde. Det spiller ind i det morderne samfund, hvor bæredygtighed, mindre madspil og genbrug er et vigtigt emne, siger Erling Bonnesen.

