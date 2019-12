Fem mænd frifindes for skarpe skud i Vollsmose

Fem mænd blev onsdag alle frifundet for at have skudt med skarpt på Bøgetorvet i Vollsmose 20. februar. Det skriver fyens.dk.

I sagen, som er ført ved Retten i Odense, var de tiltalt for at have affyret skud i retning af en bil, hvor en far og dennes søn på fire år befandt sig.

Blandt dommere og nævninger i sagen var der ifølge fyens.dk uenighed om, hvorvidt de fem mænd skulle dømmes skyldige. Men dommen endte med at falde ud til en frifindelse af de fem for at have affyret skarpe skud.

- Den anvendte pistol er ikke fundet og er dermed ikke blevet undersøgt. Pistolens karakter og eventuelle kaliber har derfor ikke kunnet bestemmes med sikkerhed, lød det fra retsformand Karin Bøgh Pedersen ifølge fyens.dk

En 20-årig mand blev dog fundet skyldig i trusler og fik en straf på fire måneders fængsel. En anden 20-årig mand blev i sagen fundet skyldig i at have haft to pebersprays og fik en bøde på 4000 kroner for det.

De fem mænd blev alle varetægtsfængslet i februar. Allerede mandag - inden dommen - besluttede retten at løslade fire af de tiltalte.

Den femte mand er den 20-årige, som blev dømt for trusler, og han blev løsladt onsdag, da han med varetægtsfængslingen har afsonet sin straf.