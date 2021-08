Fest for nye danskere fortsat ramt af coronarestriktioner

Nogle af de 100 ansøgere har ventet på ceremonien siden december 2019, mens andre først blev indstillet til den sidste del af ansøgningen i juni i år. Det er dog stadig uvist, hvor mange der takker ja til ceremonien i oktober, og derfor er der også stadig en lille chance for, at ansøgerne alligevel kan have én pårørende med.

- Det kommer an på, hvilke restriktioner der er i oktober. Vi håber, at vi efterfølgende kan give lov til at få pårørende med, men det vigtigste har været at få afviklet grundlovsceremonierne, siger Karina Elbrønd.