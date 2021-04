Festdag i storcenteret: Kunder modtaget med flag og røde løbere

- Det er jo simpelthen alle følelser, der er i spil her. Mest spændt, men også bare megameget glæde over endelig at kunne slå dørene op og være i kontakt med vores kunder igen, siger medejer af guldsmedeforretningen Christoffersen Mia Ximenez.

Selvom butikken har været lukket i flere måneder håber og tror hun, at de nok skal indhente en del af den tabte omsætning.

- Selvom vi har haft vores butik i Kongensgade, er der mange loyale kunder her, som kun handler her. Der handler de alle deres ting, så der er helt klart mange, der har ventet på, at vi åbner igen, forklarer Mia Ximenez.