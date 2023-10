Festivaldirektør hylder afdød ildsjæl

Natten til lørdag 21. oktober mistede Søren Wozny livet, da han blev kørt ned af en narkopåvirket bilist. Fredag er han stedt til hvile, og det markeres blandt andet af Musikhuset Dexter, hvor han var frivillig.

Også lederen af Odense International Film Festival OFF, Birgitte Weinberger, har på Facebook sendt en hyldest til den frivillige ildsjæl, der har været en del af festivalen i otte år.

- Søren brændte for filmen og for fællesskabet. Han var en lysende stjerne på vores hold, altid på pletten klar til at hjælpe, altid med hat og højt humør, skriver hun blandt andet i opslaget, der kan læses herunder.