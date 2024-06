Festivalvejr: En ting kan true vejret under Tinderbox

Et belejligt højtryk ligger over Fyn i den kommende uge, og lover sol og op mod 26 grader i dagene op mod Tinderbox. Det viser tidlige prognoser fra TV 2 Vejret.

Det giver foreløbigt optimale forhold for festival både torsdag og fredag. Men i prognoserne banker et regnvejr tilsyneladende på natten til lørdag.

Prognoserne skal dog tages med det forbehold, at en uge er meget lang tid i metrologisk forstand, og man kan håbe på, at regnvejret bliver holdt for døren - bare indtil søndag, hvor festivalen er overstået.

TV 2 Fyn og TV 2 Vejret følger udviklingen i de metrologiske forhold over Tusindårsskoven frem mod Tinderbox, som løber af stablen torsdag til lørdag i den kommende uge.