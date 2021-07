Festspil vender tilbage efter coronapause: - Vi har en energi, vi ikke har haft før

Det er den samme forestilling, som skulle have været spillet sidste år. Og mange af skuespillerne er de samme.

- Der er et helt særligt engagement, fordi vi har været lukket ned, siger Sebastian Holm.

Sindssygt fed sommer

Onsdag skal premieren stå, så der øves på livet løs og finpudses detaljer på scenen.

Med udsigt til to ugers hede sommerdage bliver det en varm fornøjelse for skuespillerne.

- Så sent som igår måtte vi sy fryseelementer ind i dragten, for ellers er det for varmt, siger Sebastian Holm.

Sebastian Holm har været med på scenen i snart tre år. Men han har selv set festspillene i endnu flere år.

- Fællesskabet der er sådan et sted som det her, er noget, der kan slå hvad som helst. Du kan ikke andet end at få en sindssygt fed sommer herude, siger Sebastian Holm, der tydeligvis mener både som gæst og skuespiller.

Et skridt tættere på premieren

På de skrå brædder skal Sebastian Holm til at øve en scene, hvor han skal danse med Tommelise.

I den bagende sol og med muldvarpekostumet på danser og synger han, mens han svinger Tommelise rundt.

Da scenen er ved at være færdig, kravler han tilbage hvor han kom fra - ned i muldvarpehullet og op bagved.