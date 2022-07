Festspilsforberedelser for fuld damp: - Man er altid lidt nervøs op til premieren

Netop det med at hjælpe hinanden er de rigtig gode til i amatørteatertruppen, og begge hovedrolleindehavere er da også glade for de relationer, de har fået af at være en del af stykket.

- Man får rigtig hurtigt venner, fordi man er sammen næsten hver dag, siger Victoria Ranum.

- Det er fantastisk at være her, fordi du spiller ikke bare skuespil, du spiller skuespil med dine bedste venner, siger Magnus Krintel.

Både til unge og gamle

Når festspillene har kørt siden 1965 kan det ikke undgås, at der er gentagelser i forestillingerne, og "Hyrdinden og Skortstensfejeren" har da også været på plakaten tidligere.

Formand for festspillene, Rune Kallager, forsikrer dog om, at de forsøger at forny teaterstykkerne hvert eneste år. Denne gang har man for eksempel fået komponeret nyt musik til de gamle tekster.

- Vi gør noget hvert år, der gør, at det også er nyt for dem, der var her for ti år siden og se "Hyrdinden og Skorstensfejeren", siger Rune Kallager.

Og selvom teaterstykket er en familieforestilling, der er henvendt til børn, så vil der også være noget at grine af for dem, der har flere år på bagen end børneskuespillerne.

- Der vil være sjove referencer til noget, der foregår i dansk politik lige nu i stykket, så vi er gode til at se, om vi ikke kan ramme alle, siger formanden.

”Hyrdinden og Skorstensfejeren” har premiere onsdag den 13. juli og spiller helt frem til den 6. august.