To personer er blevet sigtet for drabsforsøg, efter de to gange i december sidste år forsøgte at sprænge en bombe af 4,4 kilo plastisk sprængstof på Nyborgvej i Odense. Første gang 28. december og siden 30. december.

Onsdag i denne uge bankede politiet på hos beboere og gæster i opgangen, som var hjemme de to dage, for at informere dem om, at de er forurettede i sagen, fortæller Fyns Politi i et interview med TV 2 Fyn.

Den ene dag var der 19 personer hjemme i opgangen, mens 25 var hjemme ved det andet sprængningsforsøg. Om der er gengangere i de to tal, eller om der er 44 forurettede i alt, kan politiet ikke oplyse på nuværende tidspunkt.



Normalt vil man få besked om, at man betragtes som forurettet i en sag via Digital Post, men i dette tilfælde valgte politiet at overbringe meddelelsen ved et fysisk besøg.

De to sigtede i sagen er henholdsvis 19 og 20 år gamle, og blev pågrebet den 30. december 2023, kort efter de havde placeret bomben i opgangen.

Bomben skulle have været detoneret, men det lykkedes ikke. Politiet har senere fået tekniske beviser, som peger på at folk kunne have mistet livet i sprængningen.