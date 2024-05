Det er blot 24 timer siden, at Nordatlantisk Hus i Odense modtog et opkald fra kongehuset om, at kulturhuset for første gang har fået en kongelig protektor.

Det fortæller direktør for Nordatlantisk Hus Claus Houden torsdag eftermiddag.

- Vi har ikke helt fået armene ned endnu, men vi er dybt taknemmelige og stolte over den opbakning og anerkendelse, som hans majestæt kongen viser os, de nordatlantiske lande og rigsfællesskabet.