Film om barber i Vollsmose triumferer ved prisuddeling

Ved den årlige uddeling af Danmarks ældste og meget prestigefyldte filmpris, Bodilprisen, triumferede "Q’s Barbershop" med prisen for Bedste Dokumentarfilm.

"Q’s Barbershop" tegner et anderledes og positivt billede af den udskældte bydel Vollsmose, og er lavet af instruktøren Emil Langballe.

Qasim Ahmed Nuur (tv) og Emil Langballe med prisen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Den én time lange dokumentar havde premiere for knap et år siden, og handler om barberen og frisøren Qasim Ahmed Nuur.

Hans salon ligger i hjertet af Vollsmose og er et populært hænge-ud sted for byens unge somaliere.

Her er den somaliskfødte Qasim Ahmed Nuur ikke kun klar med en klipning af hår eller skæg, men er også manden som lægger rum til gode råd om de store spørgsmål i livet såsom kærlighed, parforhold eller uddannelse.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Læs også 11 nye musiknavne: Legender på vej til fynsk festival

Q’s Barbershop (Trailer %40 CPH%3ADOX 2019)

Dyrholms syvende triumf

Lørdag aften bød på mere stjernedrys til Fyn. Den fynskfødte stjerne, Trine Dyrholm, kunne nemlig gå hjem med sin syvende Bodil.

47-årige Trine Dyrholm vandt prisen Bedste Kvindelige Hovedrolle for sin rolle som forførisk stedmor i filmen "Dronningen".

Trine Dyrholm med sin syvende Bodil-statuette. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Med årets triumf er Trine Dyrholm den mest vindende kvindelige skuespiller ved Bodilprisen nogensinde.

Trine Dyrholm er født i Odense og var kun 18 år, da hun kunne løfte sin allerførste Bodil-pris for sin rolle i filmen "Springflod".

Siden har film som blandt andet "Forbrydelser", "En Soap" og "Hævnen" været med til at sørge for, at hun kan kalde sig for den mest Bodil-vindende skuespillerinde i Danmark.

Dronningen - Officiel Trailer

Bodil-priserne bliver uddelt af Danske Filmkritikere, og er Danmarks ældste filmpris. I år var det 73. gang, den blev uddelt.

Læs også Fynbo køber legendarisk lastbil hjem til Danmark