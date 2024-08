Filmdirektør jubler over 'stort og varmt skulderklap'

Mandag blev Odense Filmfestival 2024 skudt i gang, og i år kan filmskaberne blive nomineret til en ny pris.

Udover Oscar-prisen, Den Europæiske Film Award og den danske Robert, kan man nu også blive nomineret til den britiske BAFTA-pris.

- Det er vi ærlig talt rimelig glade og stolte over, siger en smilende Birgitte Weinberger, der er leder for Odense Film Festival.

- Det er en kæmpe mulighed for filmskaberne og et meget stort og varmt skulderklap til os her i Odense, fortsætter hun.

Odense Film Festival er Danmarks eneste Oscar- EFA, Robert- og nu BAFTA-kvalificerede kortfilmsfestival, og den blev grundlagt i 1975.

Festivalen fortsætter hele uge 35, hvor der er forskellige aktiviteter på programmet, og hvor man selvfølgelig kan set massevis af kortfilm.