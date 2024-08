Filminstruktør på festival: - Læg telefonen og vær nærværende

- I begyndelsen havde jeg en overfladisk fascination af den her fede skaterfyr fra Svendborg, der har godt fat om de unge, men så åbnede en rørende historie sig om, hvorfor Victor har påtaget sig den her rolle som mentor og nærmest storebror for de her unge mennesker i Svendborg.



Sådan siger den fynske filminstruktør Peter Bjerre Salling står bag en af de 147 film, der vises på Odense Internationale Film Festival - også kaldet OFF - i denne uge.

Det er kortfilmen "Vic´s", som handler om Victor Jonas Møller, der siden 2019 har drevet skaterskolen "Vic´s" i Svendborg. Filmen er et kort og intenst portræt af Victor, der er dybt dedikeret til at gøre noget godt for unge i Svendborg, også selvom hans eget kæmpe skatertalent dermed kommer i baggrunden.

Vær noget for hinanden

At være noget for hinanden er også budskabet fra årets profil24 på OFF, fortæller instruktør og manuskriptforfatter Jonas Risvig, som står bag ungdomsserier som "Salsa", "Grænser" og "Centrum".

Hans hjerte banker særligt hårdt for de unge, som han under festivalen fik særlig nær kontakt med, da 500 elever fra 3.g fra Tietgen Handelsgymnasium mødte op i Magasinet i Odense til en såkaldt talk.

- Jeg prøver at vise de unge, at der er en retning og en mening, selvom man har svært ved at finde ud af, hvor man skal hen. Det handler ikke så meget om, hvem man gerne vil være, men om hvem man gerne vil være det for.

- Så det er vigtigt at deltage i fællesskabet, tage initiativer, lægge telefonen og vise, at man er nærværende overfor hinanden, forklarer han.

Mange afslag

De unge tilhørere fra Tietgen Handelsgymnasium lyttede til Jonas Risvig i en proppet sal i Magasinet og sagde bagefter:



- Det var spændende at høre hans historie. Om de mange afslag han havde fået fra Filmskolen, og hvordan han så alligevel klarede den. Det er flot. Og at selv om oddsene var imod ham og han fik mange tilbagefald, så er han stadig på og har fået noget ud af det, siger Nikolaj Madsen fra Tietgen Handelsgymnasium.



Han bliver suppleret af sin klassekammerat Jacob Plougmand, der særligt har bidt i denne pointe:

- Man skal ikke tænke så meget over, hvad andre siger om én. Det kan man godt bruge og tage videre i sit eget liv.

Vigtigt med de unge

For både Peter Bjerre Salling og Jonas Risvig er det dybt meningsfuldt at skabe film til netop unge:

- Det er en kæmpe ære og et privilegie at have 500 unge, der lytter til mig. Og mit hjerte banker for at lave indhold til netop unge, for ungdommen minder alle os voksne om hvad livsgnisten egentlig er.

- Derfor er det så spændende at dykke ned i de temaer, der opstår i den aldersgruppe og tage det hen et sted, hvor både voksne og unge kan bruge det til noget, siger Jonas Risvig.



Også fynboen Peter Bjerre Salling har et særligt ømt punkt for de unge:

- Når man er ung, er man ofte søgende og usikker. Derfor har mange af dem en lidt hård facade, men når man kigger på de her unge skaterdrenge med deres smarte hår, kan man mærke, at de alle bærer rundt på en historie, siger han og uddyber:

- Det ser Victor, og han kan relatere til dem og de til ham. De behøver ikke sige så meget, der er bare en dyb forståelse. Og hvis de har oplevet noget svært, kan Victor være et godt forbillede og sende dem i en god og konstruktiv retning.