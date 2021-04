Fin reklame: Nørgård Mikkelsen fordoblede overskud i corona-år

Blandt de nye opgaver er blandt andet at gøre kunderne synlige på den kommende dominerende platform i Danmark, Amazon.



- Vi bliver anerkendt som nogle af de absolut bedst i Danmark på dette felt, og vi ser det som en stor fremtidig vækstmotor, både for bureauets kunder og for os selv. Vores kontor i København er vokset med næsten 50 procent i 2020. Her har vi haft en stor tilgang af nye kunder, bl.a. Schneider Electric, nye projekter for Landbrug & Fødevarer og en stor kampagne for Danica Pensions prestigebyggeri Tuborg Strandeng, hedder det i ledelsesberetningen.

Bureauet har haft succes med "dynamiske kampagneindsatser", hvor man tilbyder kunderne en samlet pakke. Alene på det område har væksten i bruttoavancen været på 30 procent.

Også internt i branchen kan Nørgård Mikkelsen række armene i vejret.

I branchens egen imagemåling, My-Image, er det fynske bureau, der har erhvervsmanden Niels Thorborg som hovedaktionær, i dag rangeret som landets 6. bedste bureau.