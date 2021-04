Fiona og Magnus mister holdkammerater: Corona banker medlemstallet ned

Men Fiona og Magnus har ikke lige så mange holdkammerater som inden coronanedlukningen. Ud af 70 medlemmer er ti sprunget fra og har meldt sig ud af klubben.

- Det betyder nu, at jeg står med et hold, som er lige i underkanten af, hvad det skal være, for at vi kan stille hold, og vi kan spille kampe her hen over sæsonen, siger holdets træner Danny Lykkegaard Andersen.

Eksemplet fra softballklubben Giants er langt fra enestående. Faktisk er det billedet på den ærgerlige udvikling, der er sket under corona.