Firbenede venner til audition - håber at sprede glæde

Tirsdag var der optagelsesprøve for nye besøgshunde på Tornbjerg Friplejehjem i Odense.

I alt kom 35 firbenede og deres ejere forbi, med håbet om at blive en del af TrygFondens besøgskorps, der allerede består af omkring 680 af menneskets bedste venner.

Hunde og ejere er med til at sprede glæde på landets plejehjem fortæller projektchef for TrygFonden, Galina Plesner.

- Der sidder mange ude på plejehjemmene, som har haft hund i deres liv, og som ikke har mulighed for at have den samme kontakt til hunde mere, og som glæder sig over at få besøg af en sød hund og en sød ejer.