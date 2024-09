Fire anholdt for knivstikkeri i Vollsmose

Fyns Politi har onsdag aften anholdt fire mænd, der mistænkes for at have knivstukket en mand i Vollsmose.

Det oplyser vagtchef Henrik Strauss til TV 2 Fyn.

De fire mænd befandt sig alle i én bil, da de blev anholdt. Anholdelsen fandt sted i Odense, men ikke i Vollsmose.

- Vores efterforskning har ledt i retning af, at vi holder fast i dem alle for nu, fortæller Henrik Strauss.

Allerede tidligere onsdag afviste Fyns Politi, at knivstikkeriet skulle være banderelateret.

Manden, der blev stukket, er uden for livsfare.