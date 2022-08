Fire er sigtet for drab på Abdinur – og narkosalg, våbentyveri og meget andet

Indbrud, tyveri, ulovlig våbenbesiddelse, salg af narkotika.

Vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter, afpresning.

Drabsforsøg og manddrab med forsæt og i forening.



Listen over strafovertrædelser er lang for de fem personer (vi kalder dem tiltalt A, B, C, D og E), der er tiltalt i sagen, som blandt andet også omhandler drabet på den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, der uvidende og uskyldigt havnede i et voldsomt skyderi i Vollsmose 24. juni 2020. Fire af de fem tiltalte (tiltalt B, C, D og E) er sigtet for manddrab.

Alle fem er tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og for at forvolde fare ved at bevæbne sig med skarpladte våben og affyre skud, som blandt andet ramte omkringliggende bygninger og biler. Derved bragte de mennesker i fare for at blive ramt.

Skuddene var en reaktion på skud fra to personer, der umiddelbart forinden havde skudt og ramt tiltalt A med flere pistolskud.

Det fremgår af anklageskriftet, som TV 2 Fyn er besiddelse af.

To af de fem (tiltalt C og E) er også tiltalt for flere indbrud samt tyveri af våben og penge, ulovlig våbenbesiddelse og for at have opbevaret og overdraget i alt 340 gram kokain og 165 gram heroin til videresalg.

De to er også sammen med en tredje (tiltalt D) tiltalt for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Vold af særlig rå karakter

Episoden foregik i forlængelse af en køretur fra Benediktsgade til Stige Ø, hvor de tildelte offeret adskillige slag i hovedet og ansigtet, lod en hund bide i hans tøj, ligesom en af gerningsmændene holdt en kniv op mod offeret og udtalte: ”Hvis ikke du begynder at snakke, bliver du stukket ned” eller lignende.

Ved ankomsten til Stige Ø tildelte de ham yderligere slag, og flere gange lod de hunden bide ham og slog ham i baghovedet med en kæp, ligesom de truede med at brænde hans ansigt, drukne ham, skyde og begrave ham, hvis ikke han inden for nogle uger betalte dem 35.000 kroner.

De samme fire, som er tiltalt for manddrab, er også tiltalt for at have planlagt og gennemført indkøbet af 350 gram kokain for 114.000 kroner. Indkøbet foregik i Aarhus, og samme aften blev stoffet fragtet til Odense af en ukendt kurér med henblik på videresalg.

Tiltalt D er også tiltalt for at have solgt i alt 2.069 gram kokain til et ukendt antal købere i Odense og andre steder på Fyn. Han er også tiltalt for den 9. september 2020 om morgenen i Biskorup Havekoloni i Odense at have besiddet i alt cirka 85 gram kokain med henblik på videresalg.

Tirsdag forsætter retssagen med afhøring af tiltalt A, der blev livsfarligt såret under skyderiet. Han er ikke tiltalt for drabet på Abdinur Mohamed Ismail, men er tiltalt for våbenbesiddelse og for at bringe andres liv i fare.

De tiltaltes forsvarsadvokater argumenterede på sagens første retsdag for, at de fire tiltalte for manddrab kun bør tiltales for uagtsomt manddrab, som har en lavere strafferamme.

Der er foreløbig afsat 22 dage til retssagen. 26 vidner er indkaldt, og der forventes først at falde dom i oktober eller november.