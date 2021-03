Fire fik bøde fredag: Lille smittefald i Vollsmose

I løbet af de seneste syv dage er der konstateret 55 tilfælde af coronavirus i Odense-bydelen Vollsmose.

Det er ét smittetilfælde færre end i opgørelsen fredag, og dermed falder incidenstallet i Vollsmose fra 612,5 til 601,6. I løbet af det seneste døgn er der konstateret otte nye smittetilfælde i bydelen.

Læs også Kun i Vollsmose: Nu kan politiet udskrive bøder til borgere uden mundbind

Det høje smittetryk i Vollsmose har fået politisk opmærksomhed på landsplan, og onsdag trådte nye skærpede regler for krav om mundbind i kraft i hele Vollsmose Sogn, hvor det som det eneste sted i landet er strafbart ikke at bære mundbind på indendørs offentlige arealer.

Det førte til, at Fyns Politi torsdag måtte have bødeblokken frem og give fem personer en bøde på 2.500 kroner for ikke at overholde mundbindskravet.

Fredag var politiet igen til stede i området, hvor fire personer uden postyr fik tildelt en bøde.

- Det var lidt rundt omkring i forskellige butikker og Center Øst, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.

Incidenstal under 100

Det samlede smittetryk i Odense Kommune er lørdag 89,3 og ligger dermed under grænsen på 100, som er en af de ting, politikere og myndigheder kigger på, når de skal vurdere risikoen for genåbning af samfundet.

Incidenstallet på 89,3 er en lille stigning siden fredag, hvor tallet lå på 87,8.