Fire stukket med kniv: Det ved vi

Fyns Politis efterforskningshold ført an af politikommissær Finn Wegner har haft travlt siden torsdag.

Da kom nemlig den første anmeldelse om et knivstikkeri og siden fulgte de som perler på en snor. Fredag blev en 24-årig mand stukket ned, og lørdag blev endnu en 24-årig mand og en 21-årig mand stukket med kniv.

Ingen af de fire sager hænger sammen, og kun to af sagerne betragtes som opklaret.

- Efter sådan en mærkværdig weekend forventer man næsten, at der bliver anmeldt endnu et knivstik. Og jeg forstår godt, at det kan virke mærkeligt, at der er fire sager om knivstik på én weekend, uden at det har en sammenhæng, men der er intet der tilsiger os, at de fire sager skulle have en sammenhæng, fortæller Finn Wegner til TV 2 Fyn.

Knivstikkeri på banegården

Klokken 20.49 torsdag aften blev en 18-årig mand stukket i låret på Odense Banegård Center. Kort efter anholdt politiet en 17-årig og en 15-årig dreng.

Politiets efterforskning og overvågningsbilleder fra banegården viser, at uenigheder blandt de tre teenagere førte til, at den 17-årige trak en kniv. Han har efterfølgende tilstået.

- Vi betragter episoden ved Odense Banegård Center som indkredset. Vi er bekendt med de indblandede parter, og gerningsmanden er varetægtsfængslet, fortæller Finn Wegner.

Den 15-årige blev løsladt.

Banderelateret knivstikkeri

Fredag klokken 12.50 fik politiet weekendens anden anmeldelse om knivstikkeri. Denne gang var en 24-årig mand blevet stukket i låret foran Vollsmose Torv.

Sagen er endnu ikke opklaret, men ifølge efterforskningslederen er der tale om et banderelateret overfald.

- Det tyder på, at personer fra to grupperinger i området er mødtes i centeret ved Vollsmose Torv. Her har de pustet sig op over for hinanden, og det ledte til, at en vagt smed dem ud. Ude foran centeret er situationen eskaleret, og det har ført til et knivstik, fortæller Finn Wegner.

Knivstikkeriet betød, at politiet var massivt til stede i området hele fredagen. Også Odense Universitetshospital, hvor den 24-årige blev behandlet for sine skader, blev bevogtet af politiet. Det skyldtes, at politiet ville undgå en eventuel hævnaktion.

Stukket ned ved busstoppestedet

Lørdag blev endnu et knivstikkeri begået i Vollsmose anmeldt til politiet.

Det skete, da en 24-årig mand klokken 20.40 steg af bussen ved Vollsmose Allé. Ved samme stoppested steg også seks andre personer, som den 24-årige ikke kendte, af bussen. De seks overfaldsmænd var gået ind i bussen på Odense Banegård - samme tid som den 24-årige steg på bussen.

Ved busstoppestedet blev manden stukket i låret.

- Vi ved, at den 24-årige mand ikke har nogen tilknytning til bandemiljøet. Men de seks personer, der står bag knivstikket, kender vi ikke identiteten på, og derfor ved vi ikke, om de er tilknyttet bandemiljøet, fortæller Finn Wegner.

Fyns Politi havde hundepatruljer ude ved knivstikkeriet ved busstoppestedet for at lede efter spor. Foto: Local Eyes

Cirka samme tid fik politiet en anmeldelse om slagsmål i Ejbygade ikke langt derfra.

- Vi er derfor ved at undersøge, om den episode har sammenhæng til knivstikket, men der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at der skulle være, siger efterforskningslederen.

Stukket i Middelfart

Politiet fik også en anmeldelse om et knivstikkeri i Teglgårdsparken i Middelfart lørdag.

En 27-årig mand opsøgte en 21-årig på dennes bopæl for eftersigende at få udleveret noget, politiet ikke er bekendt med. Det nægtede den 21-årige, og da han vendte sig om for at gå ind og lukke sin hoveddør, blev han stukket i skulderen.

Efterfølgende forlader gerningsmanden stedet med kniven.

- Han møder op på en anden adresse, hvor han erkender, at han har gjort noget dumt, fortæller Finn Wegner.

Undervejs har den 27-årige skåret sig selv med kniven, og efter at have modtaget behandling på sygehuset, bliver han anholdt og sigtet for grov vold. Han erkender at have ført kniven.

- Den forurettede ønskede ikke politiets indblanden i sagen, men ønskede blot, at politiet oplyste gerningsmanden om, at man ikke må stikke andre med kniv, siger Finn Wegner.

Ingen af de fire ofre har været i livsfare på noget tidspunkt. Der har alle gange været tale om overfladiske skader.