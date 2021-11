Fire unge mænd tiltalt for drab på uskyldig i Vollsmose

Drabet skete 24. juni 2020. De fire mænd, der er tiltalt for manddrab og drabsforsøg, er også tiltalt for drabsforsøg på to andre mænd, oplyser politiet.

En femte mand er også tiltalt i sagen. Det drejer sig om en 32-årig mand, der sammen med de fire andre er tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og for at have bragt andres liv i fare. Den 32-årige mand blev selv ramt af skud, men overlevede.

Fire af de fem tiltalte i sagen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet. Det drejer sig om en 26-årig mand, to 22-årige mænd samt en 19-årig mand.

Retssagen starter efter sommerferien

Skudepisoden, der kostede Abdinur Mohamed Ismail livet, fandt sted kort før midnat på parkeringspladsen ved boligblokken Egeparken.

Efter politiets opfattelse var den kulminationen på en længerevarende konflikt mellem to grupperinger fra Vollsmose og Korsløkke.

Abdinur Mohamed Ismail var netop kommet hjem til sin bopæl i Egeparken, da der blev afgivet skud.

Retssagen mod de tiltalte forventes at starte i august 2022 i Retten i Odense.