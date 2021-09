Fitnesscenter på SDU forbyder træning kun i sports-bh

Et forbud mod at træne kun iført sports-bh i et fitnesscenter på Syddansk Universitet (SDU) skaber stor intern debat.

Det skriver Jyllands-Posten tirsdag.

Det er ikke længe siden, at store dele af Danmark diskuterede et nu skrottet forbud mod mavebluser på en skole i Vejle.

Nu er sports-bh'er kommet på dagsordenen på SDU på grund af et forbud fra foreningen SDU Fitness, der driver fitnesscenteret på universitetet.

- Det er ikke tilladt at kun træne i en sports-bh, står der i centerets ordensregler.

Underskriftindsamling mod forbud

En underskriftindsamling mod forbuddet har ifølge Jyllands-Posten fået 320 underskrifter.

I et Facebook-forum føres en livlig debat om tøjpolitikken.

En af initiativtagerne til underskriftindsamlingen er Nivi Meyer, som er medicinstuderende på SDU.

- Jeg synes, at det er udtryk for et udfaset kvindesyn, at man ikke må træne i en sports-bh, hvor man viser maveskind. En sports-bh er helt mainstream-påklædning i et fitnesscenter, siger Nivi Meyer til Jyllands-Posten.

SDU Fitness har selv forklaret tøjreglerne.

I et dokument, som er blevet lagt på Facebook, står der, at forbuddet handler om hygiejne, personlige grænser samt at tage højde for kulturelle forskelle.