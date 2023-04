Fjernet overlæge står nu frem: - Ledelsen har gjort mig til skurk og forringet kræftbehandlingen

- Det piner mig, at der er kræftpatienter, som ikke kan få den bedste behandling, fordi ledelsen ikke vil bruge mig længere.



Sådan siger Bassam Mahdi, hjemsendt overlæge fra Radiologisk afedling på Odense Universitetshosptal.

Den 56-årige radiologiske overlæge, Bassam Mahdi, sætter sig til rette med en bog hjemme i villaen i Odense, men det eneste hans tanker kredser om, er det specialist-job på Odense Universitetshospital, som han ikke har kunnet udføre, siden han i september sidste år blev sendt hjem efter anklager om krænkende adfærd overfor ansatte.

- Jeg elsker mit job, jeg elsker mine patienter, jeg elsker mine kolleger. Og det rammer mig hårdt, at jeg er havnet i den her situation. Det gør det virkelig, siger Bassam Mahdi.

Den hjemsendte overlæge vælger nu at stå frem, efter at TV 2 Fyn i flere artikler har beskrevet de konsekvenser, som hans hjemsendelse har fået for patientbehandlingen på Radiologisk afdeling.

TV 2 Fyn har kunnet fortælle om, at kirurger har advaret om faldende faglig kvalitet og "øget risiko for fejlbehandling og forsinkelse af kræftpatienternes forløb". Og medarbejdere på Radiologisk afdeling har fortalt om blandt andet mislykkede vævsprøvetagninger og manglende lægekompetencer til kompliceret kræftbehandling. Alt sammen konsekvenser af at Bassam Mahdi ikke længere er på OUH ifølge kilderne.



Den eneste specialist i regionen

Bassam Mahdi er en af OUH´s mest erfarne røntgenlæger indenfor billeddiagnostik, vævsprøvetagning og interventionsradiologi. Han er i dag den eneste læge i Region Syddanmark, som kan behandle meget komplicerede tilfælde af kræft-metastaser i leveren ved hjælp af en nål gennem huden.



Som konsekvens af hans hjemsendelse henvises patienter med en kræfttumor - der er kompliceret placeret - nu i stedet til operation, som er langt mere belastende for kræftpatienten. Nogle bliver også sendt til et andet universitetshospital.

- Jeg har i mange år taget mig af de allermest komplicerede tilfælde, som kommer fra hele vores region og nogle gange udefra. Dem må man nu finde andre behandlingsmuligheder til, som normalt ikke ville være førstevalget, forklarer Bassam Mahdi.

Så, kvaliteten af kræftbehandlingen er blevet forringet på OUH, som du ser det ?

- Ja, det mener jeg helt bestemt, siger den hjemsendte overlæge.

Anklaget for at kalde ansatte for idiot

Ledelsen på Radiologisk afdeling valgte i september 2022 at hjemsende Bassam Mahdi med løn efter anonyme medarbejderudtalelser til Arbejdstilsynet.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at Bassam Mahdi har brugt ord som idiot, inkompetent og uduelig om andre ansatte. At hans humør er utilregneligt, og at han kan virke truende.



- Sådan et menneske er jeg altså ikke, lyder det prompte fra overlægen.

- Vi joker altid meget på min afdeling, ligesom man gør på mange andre arbejdspladser, hvor man arbejder tæt sammen mange timer. Jeg har ikke opfattet, at jeg skulle have krænket nogen med min væremåde. Men jeg er rigtig ked af, hvis det kan have været tilfældet, siger Bassam Mahdi.

Men, har du et utilregneligt humør ?

- Jeg kan da godt blive meget alvorlig og hæve stemmen, hvis jeg står med ”liv og død mellem hænderne” og mangler et instrument. Men hvis der har været episoder, hvor jeg er kommet til at krænke nogen, hvorfor har jeg så ikke tidligere fået at vide, jeg skulle ændre min adfærd, spørger Bassam Mahdi .