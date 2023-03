Fjernvarme Fyn bekræfter: Flere sager om social dumping på grønt kæmpebyggeri

Én ting er Odense Kommunes vedtagne politik, noget andet er det, som foregår inde bag hegnene hos det kommunalt ejede selskab Fjernvarme Fyn, som Odense Kommune ejer 97 procent af.

Søndag kunne TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende fortælle, at det polske stilladsfirma Rusztowania Chrzanowski har fået indgået et forlig med 3F om, at selskabet skal betale næsten to millioner kroner for at overtræde danske overenskomstvilkår i forbindelse med det igangværende arbejde med at opføre en ny biokedel på Fjernvarme Fyns kraftværk ved Odense Kanal.

Men det er tilsyneladende kun toppen af isbjerget.

For der har ikke været én, men en række af sager om underbetaling af udenlandske medarbejdere hos flere af de selskaber, som er eller har været involveret i opførelsen af en ny biokedel.

Det kan Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn, der sammen er dykket ned i sagen, nu fortælle.

Kortene tæt til kroppen

Fjernvarme Fyn har afvist at give aktindsigt i den korrespondance, som kontrolgruppen, Fjernvarme Fyn og hovedentreprenøren, finske Andritz, har haft i forbindelse med opførelsen af den nye biokedel. Afvisningen sker med henvisning til konkurrencemæssige forhold.

Odense Kommune har ligeledes afvist at give aktindsigt i de kontroller, som kommunens kontrolenhed har udført for Fjernvarme Fyn. Ifølge kommunen er der tale om en privatretlig aftale med fjernvarmeselskabet, og derfor kan oplysningerne ikke udleveres, lyder det. Samme afvisende svar har byrådsmedlem Claus Skjoldborg (S), der har spurgt til sagen, fået.

Men ifølge TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidendes oplysninger er flere udenlandske firmaer under mistanke for at have overtrådt Fjernvarme Fyns sociale klausuler ved at underbyde danske overenskomster.

At der er flere sager bekræftes af både Fjernvarme Fyns administrerende direktør Jan Strømvig og Odense Kommunes øverste embedsmand, stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

I et skriftligt svar til byrådsmedlem Claus Skjoldborg den 27. december 2022, som er sendt ud til hele byrådet, oplyser stadsdirektøren, at kommunens kontrolgruppe har udført kontroller på ikke kun én, men på ”enkelte af Fjernvarme Fyns opgaver”.

Mindst syv sager

Fjernvarme Fyn har i et skriftligt svar til Fyens Stiftstidende den 8. oktober 2022 oplyst, at der i april 2022 blev igangsat kontrol af tre konkrete udenlandske virksomheder. Heriblandt er sagen med stilladsfirmaet Ruzstowania Chrzanowski, der har indgået forlig med 3F om at betale næsten to millioner kroner for at have overtrådt de sociale klausuler hos Fjernvarme Fyn.

I et interview gennemført i sidste uge oplyser Jan Strømvig, at der er kontrolleret 11 firmaer, heraf har Odense Kommunes kontrolenhed stået for kontrollen i tre tilfælde.

Der er i syv af de 11 tilfælde fundet noget, to sager er fortsat ved at blive undersøgt og i to sager er der ikke konstateret uregelmæssigheder, oplyser Jan Strømvig.

- Noget af det er ikke store beløb, og noget af det er også misforståelser. For det danske system er kompliceret, siger han og tilføjer, at han godt kan forstå, at det kan svært at gennemskue overenskomstsystemet, ”hvis man kommer udefra”.

At det har kunne foregå hos Fjernvarme Fyn skuffer Thomas Strømsholt, der er formand Stilladsarbejdernes Landsklub. Søndag, da Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne fortælle om den af sagerne, der handler om social dumping hos det polske stilladsfirma Rusztowania Chrzanowski, sagde han:

- Odense Kommune har slået sig op på, at social dumping er noget, man ikke vil have. Men det rækker som regel ikke længere end til, at når man så selv står i situationen, så går den jo nok, hvis man ikke bliver opdaget.