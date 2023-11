Fjernvarme Fyn-chef får ny toppost

Louise Høst - ny direktør for Fjernvarme Fyn, - er blevet udnævnt til bestyrelsesformand for Arbejdsmiljørådet.

Arbejdsmiljørådet rådgiver beskæftigelsesministeren om aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål.

Desuden spiller rådet en central rolle som bindeled mellem arbejdsmarkedets parter, beskæftigelsesministeren og de øvrige politiske beslutningstagere i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.



Arbejdsmiljørådet består af en formand og 20 medlemmer fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Louise Høst tiltræder formandsposten d. 1. januar og afløser Christina Lage, hvis periode udløber ved årsskiftet. Christina Lage har ikke ønsket at fortsætte i stillingen.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at tiltræde som formand for Arbejdsmiljørådet. Det er jo her, de centrale aktører tager de vigtigste diskussioner om fremtidens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er i den grad et hjertebarn for mig. Som direktør i Metroselskabet fik jeg øjnene op for, hvor nødvendigt det er at skærpe risikobevidstheden og skabe et trygt psykisk arbejdsmiljø, hvor alle kan bidrage til at styrke sikkerhedskulturen. Vi bør ganske enkelt ikke acceptere, at folk bliver syge eller kommer til skade af at gå på arbejde. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere meningsfyldt end at bidrage til, at alle kommer sikre og sunde hjem fra arbejde, siger Louise Høst i en pressemeddelelse.



Hun tiltræder den 6. december i sit nye job på Fjernvarme Fyn.

Louise Høst er uddannet cand. scient.pol. og kommer fra en stilling som direktør hos Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Hun blev i 2020 ministerudpeget som bestyrelsesmedlem hos Energinet, og i maj i år blev hun ligeledes ministerudpeget til bestyrelsen for Dansk Standard.