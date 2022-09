Fjernvarme Fyn forlænger igen brugen af kul for at undgå prisstigninger

Sort kul eller dyr russisk gas?

Det er valget, som Fjernvarme Fyn har stået overfor. Og valget er faldet på kul.

Fjernvarme Fyn skulle efter planen have sagt farvel til kul i løbet af 2022, men på grund af krigen i Ukraine blev kulstoppet i første omgang udskudt med tre måneder.

Onsdag formiddag har et enigt Økonomiudvalg i Odense Kommune på et ekstraordinært udvalgsmøde godkendt, at udfasningen af kul bliver udskudt til foråret 2024.

Dermed sikrer Fjernvarme Fyn, at de både kan holde priserne nede, og at de ikke gør sig afhængige af den dyre russiske gas. Og dermed er også forsyningssikkerheden sikret i 2023.

Det fortæller Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og klimarådmand Tim Vermund (S) på et pressemøde onsdag formiddag på Odense Rådhus.

- Vi står over for tre globale kriser, der påvirker os. Der er krig i Europa, som har skabt usikkerhed om forsyningerne og har skabt en energikrise. Det mærker vi allerede nu som odenseanere. Samtidig står vi også over for en klimakrise.

- Vi skal undgå dyr gas fra Rusland, og vi har derfor besluttet at udsætte kulstoppet til foråret 2024 og dermed indkøbe mere kul.

- Samtidig har Fjernvarme Fyn accepteret at holde fjernvarmeprisen i ro, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren understreger, at han føler sig tryg ved beslutningen - og at han er glad på forbrugernes vegne. På blot to år er gaspriserne steget med omkring 1.000 procent, så det havde været dyrt at gøre sig afhængig af gas på nuværende tidspunkt.

- Det ville have været voldsomt meget dyrere for forbrugerne, hvis vi havde holdt fast i den oprindelige plan. Vi snakker prisstigninger i mangefold. Og udover at det havde været en meget dyr løsning, så havde vi været afhængig af Rusland, og det ønsker vi ikke, siger Peter Rahbæk Juel.

Udfasning udskudt af flere omgange

Tilbage i sommeren 2020 præsenterede Fjernvarme Fyn planen for at udfase brugen af kul på Fynsværket.

Målet var dengang, at det skulle ske allerede i år. Men da udfasningen blandt andet hviler på, at kullet skal erstattes med gas, godkendte Økonomiudvalget i marts, at udfasningen skulle udskydes i tre måneder til foråret 2023.

Nu er det altså udskudt endnu en gang.

Beslutningen betyder, at der vil blive udledt cirka 166.000 ton ekstra CO2 - plus de 100.000 ekstra ton CO2 fra den første udskydelse.

Økonomiudvalget har derfor pålagt Fjernvarme Fyn at lave klimakompenserende tiltag frem mod 2023, så det øgede CO2-udslip bliver indhentet.

Som kompensation for den forlængede brug af kul vil Fjernvarme Fyn derfor investere mindst 100 millioner kroner på kompenserende klimatiltag.

Det udsatte kulstop har dermed ingen betydning for Odense Kommunes ambitioner om at blive klimaneutral i 2030.



Fjernvarme Fyn har allerede lavet flere tiltag for at indfange CO2, for på den måde at gøre fjernvarmen klimaneutral.