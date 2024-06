Fjernvarme Fyn hæver prisen - se hvor meget din regning stiger

Er du en af de over 200.000 fynboer, der får fjernvarme fra Fjernvarme Fyn? Så kan du se frem til en større regning i fremtiden for varmeforsyningen.

Byrådet i Odense godkendte nemlig onsdag en prisstigning på 21,4 procent, og derfor stiger priserne med 21,4 procent fra og med 1. oktober.

Men hvad betyder det for dig? I vores beregner kan du enten indtaste beløbet på din nuværende årlige fjernvarmeregning, eller antallet af kvadratmeter du bor på i hus eller lejlighed. Så giver vi et estimat på, hvor meget du skal forvente at betale ekstra med de nye prisstigninger.

Vær opmærksom på, at beregneren er vejledende.