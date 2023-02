Fjernvarme Fyn har flere alternativer til kulfyring

Der bliver stadig fyret med kul på kraftvarmeværket hos Fjernvarme Fyn. Til skade for miljøet og klimaet.

Efter planen skal kulfyringen dog udfases efter næste varmesæson i foråret 2024.

Derfor arbejder de lige nu på højtryk for at finde en alternativ kilde til de omkring 40 procent af fjernvarmen, som kullene leverer i dag.

- Det er nødvendigt af en klimamæssig grund. Vi kan ikke blive ved med at fyre kul af for at levere varme til odenseanerne, siger klima-, energi- og forsyningsminsteren fra Moderaterne, Lars Aagaard.

Og det er de enige i hos Fjernvarme Fyn, hvor man allerede nu har investeret i varmepumper, der blandt andet skal kunne udnytte overskudsvarme fra andre virksomheder.

- Med varmepumperne kan vi med en lillesmule eleffekt opskalere overskudsvarmen, så det bliver til et stort varmeprodukt, vi kan få ud i rørene, siger Kenneth Jepsen, der er produktionschef ved Fjernvarme Fyn.

Varmepumperne er relativt nyetablerede men leverer nu ifølge produktionschefen en femtedel af den varme, der tidligere kom fra kulfyring.

Fjernvarmen kan blandt andet komme fra Facebooks datacenter i Odense og fra spildevand.

Står på flere ben

Det er dog ikke kun varmepumperne, der skal hjælpe Fjernvarme Fyn med at komme væk fra det kraftigt CO2-udledende kulfyring og mod en mere klimavenlig varmeproduktion.

- Det her skal ses som en del af en stor omlægning, hvor vi laver varmepumper, hvor vi har elkedler, vi har biomassekedler - vi har mange små enheder, som til sammen er med til at skubbe kullene væk, siger Kenneth Jepsen.

- Det vil sige, vi kan producere varme på el, når elpriserne de er lave. Så i det scenarie, vi har været igennem i efteråret, hvor priserne først var høje og siden lave, så kan vi flytte vores produktion derhen, hvor vi kan lave den laveste varmepris.

Udover de nye varmepumper, så er Fjernvarme Fyn også ved at bygge en helt ny kedel til afbrænding af biomasse. Og den diversitet i varmeproduktion glæder ministeren.

- Det synes jeg faktisk er superspændende, for så gør man sig jo god til mere end én ting. Det er taktisk klogt, for det er jo en gardering imod, hvad der sker i fremtiden, siger klima-, energi- og forsyningsminsteren Lars Aagaard.

Netop Fjernvarme Fyn er også et af de steder, hvor der kan fanges mest CO2 på Fyn.