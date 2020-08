Fjernvarme Fyn klar til salg: Her er prisen

Der er tirsdag kommet flere detaljer frem om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Læs også Debat om fjernvarmesalg fortsætter: - Det er uansvarligt ikke at se på andre muligheder

Prisen er sat til 900 millioner kroner, og både Odense Kommune, der er den primære ejer af fjernvarmeselskabet, og Energi Fyn er enige om, at beløbet svarer til markedsprisen.

Vi kan vælge at investere i velfærd for børn og ældre, hvis vi vælger at tage beslutningen om at sælge Peter Rahbæk Juel, borgmester, Socialdemokratiet

Af salgsprisen vil Odense Kommune få 524 millioner i alt fordelt med 52,4 millioner kroner om året i ti år. Resten af pengene går til staten og Nordfyns Kommune, der ejer tre procent af fjernvarmeselskabet.

- Vi kan vælge at investere i velfærd for børn og ældre, hvis vi vælger at tage beslutningen om at sælge, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til TV 2 Fyn.

Opdatering Artiklen er opdateret med kommentarer fra borgmester Peter Rahbæk Juel og ældre- og handicaprådmand Søren Windell, der er stor modstander af salget.

Borgmester vil bruge pengene på børn og ældre

Pengene fra salget af Fjernvarme Fyn vil ifølge borgmesterens planer primært gå til velfærd.

- Vi vil gerne renovere og modernisere skoler og dagtilbud. De ældre trænger også til et løft, og det gør mennesker med handicap også, siger Peter Rahbæk Juel.

- Hvis vi ender i et salg, er det dér, jeg synes, vi skal investere pengene, fastslår borgmesteren.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre det her. Det bliver et stort klart nej tak fra Konservative Søren Windell, ældre- og handicaprådmand, Konservative

Med salget går Energi Fyn med til at sikre stabile, lave og konkurrencedygtige varmepriser, der sammenlignet med andre priser på varme fortsat vil være blandt de billigste i landet.

Intet salg til kapitalfonde

Derudover skal udfasningen af kul i varmeproduktionen som planlagt ske inden 2025.

Bliver Fjernvarme Fyn solgt til Energi Fyn, må det ikke på et senere tidspunkt blive solgt videre til kapitalfonde.

Handlen forventes afsluttet inden nytår. Inden da vil der blive afholdt mindst fire borgermøder i Odense med deltagelse af Energi Fyn og byens politikere.

Odenseanerne skal inddrages

På borgermøderne kan odenseanerne få mulighed for at stille spørgsmål til salget og samtidig give deres mening om salget til kende.

De første to borgermøder bliver begge afholdt 26. august på Hunderupskolen i Odense. Derudover holdes der møde på Risingskolen 31. august samt i Dalumhallen 7. september.

Til møderne kan som følge af coronaviruspandemien maksimalt deltage 100 personer inklusive politikere, repræsentanter fra Energi Fyn, journalister, fotografer og så videre, og derfor vil en borger kun få lov at deltage på ét af møderne.

Flere møder kan komme på tale, hvis det bliver nødvendigt.

Læs også Professor: Et salg af Fjernvarme Fyn vil give højere varmepriser til odenseanerne

Efter møderne vil politikerne i Odense endnu en gang drøfte salget og forhandle videre. Odense Kommune skal i sidste ende godkende salget.

Konservative: Gør alt for at undgå salg

Socialdemokratiet mener, at salget skal ske til Energi Fyn, mens Konservative synes, det er den forkerte vej at gå.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre det her. Det bliver et stort klart nej tak fra Konservative. Det her er et panikudsalg, og vi er ved at forære vores værdier væk, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K).

Konservative kommer ikke til at skrive under på salgsaftalen, fastslår han. Partiet ønsker at undersøge flere potentielle købere.

I 2011 forsøgte daværende borgmester Anker Boye (S) at sælge Fjernvarme Fyn. Dengang vurderede Odense Kommune, at værdien ville være på 1,6 milliarder kroner, hvilket ville indbringe kommunekassen over en milliard kroner. De næste måneder vil vise, om det lykkedes Peter Rahbæk Juel at få solgt fjernvarmeselskabet til 900 millioner kroner.