Fjernvarmeledelse skal stå skoleret: Flere partier kræver svar efter afsløringer af løndumping

Enhedslistens medlem af Økonomiudvalget, Reza Javid, er "vred og ked af det", siger han. Og han kritisk overfor den forklaring, som adm. direktør for Odense Fjernvarme Jan Strømvig tirsdag kom med. Her lød det blandt andet, at underbetalingen hænger sammen med et komplekst dansk system, som kan være svært for udenlandske firmaer at finde rundt i.

- Jeg kan godt forstå, at hvis man kommer udefra og ikke kender det setup, så er det lidt udfordrende, sagde Jan Strømvig blandt andet.

Den forklaring godtager Reza Javid ikke.

- Jeg synes, det er forfejlet at bagatellisere alvorlige brud på overenskomsterne ved at sige, at de udenlandske arbejdsgivere har misforstået reglerne. Hvorfor misforstår de aldrig reglerne til arbejdernes fordel? Uanset hvad er det snyd, siger han.

Heller ikke Brian Dybro (SF) peger på de danske regler, når han skal placere ansvaret for den underbetaling, der har fundet sted.

Hvem har ansvaret?

- Ansvaret ligger ét sted, og det er hos ledelsen af Fjernvarme Fyn, der skal sikre, at man lever op til de arbejdsklausuler og krav om kædeansvar, man har. Og at det også bliver kontrolleret på de byggerier, man har, siger han, der forventer en god forklaring fra Strømvig.

Borgmester Peter Rahbæk Juel forholder sig afventende i forhold til at placere et ansvar.

Strømvig: Vi får ikke credit

Fjernvarmechef Jan Strømvig kender ikke det eksakte indhold af det møde, der skal holdes onsdag og ønsker derfor ikke at kommentere på det.

Men han påpeger, at sagerne om social dumping netop er blevet fundet, fordi Fjernvarme Fyn udfører kontrol.

- Vi løber ikke fra et ansvar. Jeg synes faktisk, vi gør meget, og de her firmaer slipper jo ikke igennem nåleøjet. Vi stiller krav som bygherre, og vi følger nidkært op for at sikre, at de ikke kan slippe udenom. Vi kan ikke på forhånd vide, at de ikke lever op til de krav - og vi regner selvfølgelig med, at de firmaer, vi handler med, leverer i forhold til kontrakten.

Jan Strømvig mener, at Fjernvarme Fyn bliver fremstillet som skurken.

- Jeg synes ikke, vi helt får credit for vores indsats - vi er fremstillet som skurke. Jeg tror, det her finder sted rigtig mange steder, og jeg synes, man burde tage ved lære af den måde, vi følger op på med kontrol. Det kunne mange have gavn af.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har i løbet af tirsdag uden held forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesformanden for Odense Fjernvarme Mads Søndergaard Thomsen, som er politisk udpeget til posten. Mads Søndergaard Thomsen, der også er formand for Socialdemokratiet i Odense, har ikke reageret på hverken telefon, sms eller mail-henvendelser.

Bestyrelsesmedlemmerne Jane Yndgaard og Lars Havelund, som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har været i kontakt med, ønsker ikke at udtale sig. Begge henviser til Mads Søndergaard Thomsen for kommentarer.